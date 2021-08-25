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أخبار محلية > بعد موافقة “الوزراء”.. بدء إعداد اللائحة التنفيذية لشمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي
25/08/2021   11:37 م

بعد موافقة “الوزراء”.. بدء إعداد اللائحة التنفيذية لشمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي

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شرع مجلس الضمان الصحي التعاوني في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي، المقدم من أصحاب العمل، بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأوضح الأمين العام للمجلس، الدكتور شباب بن سعد الغامدي، أن موافقة مجلس الوزراء جاءت ذات طابع إنساني يعكس أقصى درجات الاهتمام والرعاية لذوي الظروف الخاصة.

وأكد الغامدي أن المجلس قطع شوطًا كبيرًا في إعداد السياسات والإجراءات، لافتًا إلى أن المجلس يعمل مع شركائه على إعداد وتطبيق النظام الجديد متضمنًا المتابعة الفنية والطبية للمعنيين بالنظام.

وشدد الغامدي على ثقته بالقطاع الخاص، وحرصه على دعم الأيتام، مشيرًا إلى أن المجلس يدرس تقديم عروض وحوافز لأصحاب العمل بعد تحملها تكاليف وثيقة التأمين. وفق “أخبار 24”.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، قد وافق أمس الثلاثاء، على شمول الأيتام المحتضنين، لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة.

بعد موافقة “الوزراء”.. بدء إعداد اللائحة التنفيذية لشمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي

أخبار محلية
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