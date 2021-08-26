بالفيديو.. “المرور” يستدعي المريسل بسبب تصويره مقطع “سناب شات” أثناء القيادة

استدعت الإدارة العامة للمرور، الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، بسبب مخالفة مرورية ارتكبها أثناء قيادته للسيارة.
وقال المريسل إنه تلقى أمس (الأربعاء) اتصالاً من قسم البحث والتحري بالمرور، يطلب فيه مراجعة مرور الناصرية، مبيناً أنه عند ذهابه أُبلغ بارتكابه مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة؛ وذلك بعد قيامه بتصوير مقطع فيديو.
وروى تفاصيل الاستدعاء مع خلال مقطع نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ ضمّنه مقطع الفيديو الذي تسبب في رصد المخالفة عليه، لافتاً إلى أنه نادراً ما يستخدم الجوال أثناء القيادة. وفق “أخبار 24”.
وقدم المريسل رسالة لمتابعيه قائلاً: “لا عاد تمسك الجوال”، جميعنا نعرف أن هذا خطأ ومع ذلك البعض يقوم به، مشيراً إلى أن الكثير من الحوادث وبعضها “شنيعة” يقع بسبب الانشغال بالجوال للحظة فقط.
اليوم تم استدعائي من @eMoroor بمنطقة #الرياض بسبب مخالفتي وانشغالي بالجوال اثناء قيادة السيارة😫
في سنابي تحدثت بكل التفاصيل و هذا جزء منه
بس صدقاً هاشتاق #لاتوثق_خطاك هو المفروض يكون شعار كل منا ، فكم من روح كانت ضحية ذلك و كم من مصاب ضاع مستقبله
.https://t.co/jTyOXIcZd3
. pic.twitter.com/CXO9T4LiuA
— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) August 25, 2021