استشاري يوضح أبرز الاختلافات بين “دلتا” وبقية سلالات “كورونا”

أوضح استشاري الأحياء الجزيئية الدقيقة والأمراض الوراثية عارف العمري، أبرز الاختلافات التي تم رصدها بين متحور “دلتا” وبقية سلالات فيروس “كورونا”.
وقال العمري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن متحور “دلتا” يختلف عن سلالات “كورونا” من حيث نسبة الانتشار؛ كون الأول أكثر انتشاراً.
ونوه إلى أن المتحور “دلتا” لا يختلف عن بقية السلالات في كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك الأعراض التي تُصاحب الإصابة بها.
فيديو | استشاري الأحياء الجزيئية الدقيقة والأمراض الوراثية: متحور “دلتا” يختلف في نسبة الانتشار عن فيروس #كورونا والإجراءات الاحترازية لكليهما متشابهة #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/spn4r6gj1C
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 25, 2021
وفق “أخبار 24”.