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أخبار محلية > استشاري يوضح أبرز الاختلافات بين “دلتا” وبقية سلالات “كورونا”
26/08/2021   11:24 ص

استشاري يوضح أبرز الاختلافات بين “دلتا” وبقية سلالات “كورونا”

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أوضح استشاري الأحياء الجزيئية الدقيقة والأمراض الوراثية عارف العمري، أبرز الاختلافات التي تم رصدها بين متحور “دلتا” وبقية سلالات فيروس “كورونا”.

وقال العمري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن متحور “دلتا” يختلف عن سلالات “كورونا” من حيث نسبة الانتشار؛ كون الأول أكثر انتشاراً.

ونوه إلى أن المتحور “دلتا” لا يختلف عن بقية السلالات في كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك الأعراض التي تُصاحب الإصابة بها.

وفق “أخبار 24”.

استشاري يوضح أبرز الاختلافات بين “دلتا” وبقية سلالات “كورونا”

أخبار محلية
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