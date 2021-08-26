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اخبار رياضية > بالفيديو.. رئيس لجنة الحكام: الأخطاء التحكيمية في “الفار” مستمرة لكنها تقل
26/08/2021   11:25 ص

بالفيديو.. رئيس لجنة الحكام: الأخطاء التحكيمية في “الفار” مستمرة لكنها تقل

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اعترف رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، مانويل نافارو، بوجود أخطاء تحكيمية خلال مباريات هذا الموسم في ظل تطبيق تقنية “الفار”.

وقال نافارو في لقاء مع برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، إن تقنية الفار لا تزال بها أخطاء ولكنها تقل، مشيراً إلى أن تطبيق التقنية جيد جداً في دوري المحترفين.

وأضاف أنه يجرى تقييم التحكيم في كل جولة من أجل تصحيح الأخطاء التي ستستمر لكنها تقل.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رئيس لجنة الحكام: الأخطاء التحكيمية في “الفار” مستمرة لكنها تقل

اخبار رياضية
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