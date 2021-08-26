شواطئ “حقل”.. فرصة الاستمتاع بسحر الطبيعة ومشاهدة تيتانك السعودية (صور)

تشهد شواطئ المملكة إقبالاً متزايدًا من الأسر والسياح والمصطافين لقضاء إجازة صيفية ممتعة، منذ انطلاق برنامج “صيف السعودية” تحت شعار “صيفنا على جوّك”، ومن بين تلك الأماكن شواطئ حقل الساحلية في منطقة تبوك.
وتتسم شواطئ حقل بطبيعة ساحرة ومياه صافية وشواطئ رملية بيضاء تحيطها الجبال، وكذلك شعاب مرجانية ملونة مبهرة، وأجواء معتدلة تمنح الزائرين أوقاتًا رائعة من الاستجمام والاستمتاع بالأنشطة البحرية المثيرة.
وتتميز شواطئ حقل بالعديد من الأنشطة السياحية المتنوعة، بعضها بحرية مثل ركوب القوارب وممارسة السباحة والغوص في شاطئ السلطانية الشهير بمياهه القرمزية الصافية، وغيرها من الأنشطة السياحية الأخرى مثل زيارة شاطئ جزيرة الموصل أو التجول بالدبابات البحرية.
كما تشتهر حقل بمعالم سياحية منها حطام السفينة “جورجيوس جي” الشهيرة باسم “تايتانك السعودية”، وهي سفينة شحن بريطانية غرقت بالقرب من المدينة قبل نحو 43 عامًا، وتحديدًا في عام 1978، ولا تزال حتى اليوم ترقد نصف مغمورة في مياه البحر الأحمر.
كذلك توجد حديقة النخيل المناسبة للرحلات العائلية، والتي تتميز بإطلالات رائعة على خليج العقبة والمناطق المحيطة به، ويكثر فيها أشجار النخيل، ويتوفر بها أماكن لجلوس السياح.
كذلك هناك متنزه الأمير فهد بن سلطان البحري، الذي يضم الكثير من القنوات المائية والمسطحات الخضراء وممرات المشاة والجلسات العائلية على البحر، ومنطقة ألعاب للأطفال، بالإضافة إلى متنزه أم عنم، الذي يحتوي على شواطئ خلابة لممارسة الغوص والسباحة.
وفق “أخبار 24”.