أبدى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي، عدم رضاه عن تعادل فريقه أمام ضمك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.
وغرد النفيعي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر:”نتيجة سيئة مقارنة بطموحنا وفرصنا الضائعة، نعتذر للجمهور والمحبين، عطفاً على عدد الفرص الضائعة مفروض الأهلي فايز أكثر من ثلاثة أهداف لكن نرجع ونقول ونعيد نحتاج الوقت الكافي وراح نعدل ونصلح الخلل إن شاءالله.. نحتاج الوقت والوقت والوقت “.
وسقط فريق الأهلي، في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل أمام نظيره ضمك بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء. وفق “أخبار 24”.
نتيجة سيئة مقارنة بطموحنا وفرصنا الضائعة ،
نعتذر للجمهور والمحبين ،
عطفاً على عدد الفرص الضائعة مفروض الاهلي فايز اكثر من ثلاثة أهداف لكن نرجع ونقول ونعيد نحتاج الوقت الكافي وراح نعدل ونصلح الخلل ان شاءالله .. نحتاج الوقت والوقت والوقت ..
— ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) August 25, 2021