وسقط فريق الأهلي، في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل أمام نظيره ضمك بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء. وفق “أخبار 24”.