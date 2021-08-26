واصلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، توزيع الكتب الدراسية على المدارس الثانوية، مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد (1443هـ)، الذي يبدأ يوم الأحد القادم.
ونشرت الإدارة صباح اليوم (الخميس) صوراً تظهر ترحيل المقررات المدرسية لمدارس المرحلة الثانوية.
وكانت المتحدث الرسمي للتعليم العام ابتسام الشهري، قد أكدت الاستعداد المبكر للعودة الحضورية في العام الدراسي، والانتهاء منذ وقت مبكر من مراحل تصميم المقررات الدراسية لجميع المراحل، ومراجعتها، واعتمادها، واستكمال طباعتها، ومتابعة ترحيلها وفق خطة زمنية محددة.
وبيّنت الشهري في تصريحها السابق أن الوزارة بالتنسيق مع إدارات التعليم تواصل خطتها لتوزيع الكتب الدراسية قبل بدء الدراسة في 29 أغسطس الجاري، مؤكدةً على التزام الوزارة بالخط الزمني لتسليم الكتب، وتحديد مواعيد وطرق تسلمها وتوزيعها.
وفق “أخبار 24”.