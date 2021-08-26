بيع أرض “أرجوان رد سي” بجدة المملوكة لـ”سعودي أوجيه” بـ1.3 مليار ريال

أعلنت شركة “أدير للتسويق والخدمات العقارية”، بيع أرض “أرجوان رد سي”، أحد عقارات شركة “سعودي أوجيه” في جدة، بقيمة 1.3 مليار ريال.
وتقع الأرض في موقع استراتيجي بمدينة جدة، حيث تطل مباشرة على الواجهة البحرية، وتتمركز بين طريق الملك عبدالعزيز وشارع الأمير فيصل بن فهد، وتبلغ مساحتها نحو 282 ألف متر مربع.
وكانت شركة أدير العقارية قد وقعت مع أمناء إفلاس شركة سعودي أوجيه المحدودة، في فبراير الماضي، اتفاقية تسويق وبيع عقارات شركة سعودي أوجيه المحدودة في السعودية.
جدير بالذكر أن المحكمة التجارية في الرياض قررت تصفية شركة “سعودي أوجيه”، وتنفيذ كل المواد الخاصة بنظام الإفلاس، وذلك لعدم تنفيذ الشركة أحكاما قضائية صادرة ضدها بمطالبات لدائنين تبلغ 21 مليار ريال.
وفق “أخبار 24”.