أعلنت أمانة منطقة الرياض أن مراقبيها تمكنوا من إحباط محاولة توزيع كميات ضخمة من الخضراوات مجهولة المصدر كانت مخزنة في مستودع جنوبي العاصمة الرياض.
ونشرت أمانة الرياض مقطع فيديو يظهر لحظة مداهمة المستودع من قبل مراقبيها، وضبط كميات كبيرة من الخضراوات، والتي وجدت في بيئة خالية من أدنى الاشتراطات الصحية، تتوسطها أسرّة النوم الخاصة بالعمالة، موضحة أن فرق المراقبة تمكنوا من ضبط المستودع، ومصادرة الخضراوات قبل تداولها في الأسواق.
وأضافت أن الخضراوات مجهولة المصدر خزّنتها عمالة مخالفة في مستودع جنوب مدينة الرياض تمهيداً لإعادة تعبئتها تحت مسميات تجارية خاصة بشركات معروفة؛ لتوزيعها على الأسواق، مؤكدة إغلاق الموقع، واستدعاء مالكه لنيل العقوبات الرادعة.
وفق “أخبار 24”.