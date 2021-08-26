مدينة الملك عبدالله توضح ملابسات تكدس الجماهير قبل مباراة الأهلي وضمك

ردّت إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية، على ما أثير حول تنظيم دخول الجماهير خلال المباراة التي أقيمت أمس (الأربعاء) بين فريقي الأهلي وضمك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت أنها غير مسؤولة عن تنظيم دخول الجماهير ولكنها تقدم فقط الدعم الفني واللوجستي، مشيرةً إلى أن الشركتين المسؤولتين عن تنظيم الجماهير وتسويق التذاكر تم التعاقد معهما من قبل إدارة النادي الأهلي.
ولفتت إلى أن الجمهور حضر بكثافة إلى ملعب الملك عبدالله عند الساعة (8:10) مساءً قبل بدء المباراة بـ35 دقيقة، مبينةً أنه تمت ملاحظة التكدس عبر غرفة التحكم والمراقبة التي يشارك بها ممثلون من جميع الجهات الحكومية، قبل أن يتم التعامل مع الموقف. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن الشركة المسوّقة للتذاكر لم تقم باتباع البروتوكولات المتفق عليها من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بتخصيص أوقات معينة لدخول كل مجموعة من الجماهير بما يضمن دخول أقل عدد ممكن في كل فترة.