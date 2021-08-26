بالفيديو.. مسؤول بـ”التعليم”: الوزارة ستُقيم الدراسة الحضورية بتقارير دورية

كشف مساعد مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي، عن وجود تقييم دوري لتجربة عودة الدراسة الحضورية، وذلك من خلال تقارير تُصدرها جميع إدارات التعليم.
وأوضح غروي في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن السماح بإحضار الطلاب للجوالات إلى المدارس سيُسهل عملية الدخول، مشيراً إلى أن جميع الطلاب والطالبات على قدر المسؤولية في تلك المرحلة.
ولفت إلى أن دور الأسر مهم للغاية في بداية العام الدراسي من خلال زيادة الإرشاد والتوجيه لأبنائهم وبناتهم.
فيديو | مساعد مدير عام الإشراف التربوي بـ #وزارة_التعليم: السماح بإحضار الجوالات إلى المدارس سيسهل الدخول إليها .. وأبناؤنا وبناتنا على قدر المسؤولية#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/V387Ksvh54
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 25, 2021
وفق “أخبار 24”.