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أخبار محلية > بالفيديو.. مسؤول بـ”التعليم”: الوزارة ستُقيم الدراسة الحضورية بتقارير دورية
26/08/2021   11:24 ص

بالفيديو.. مسؤول بـ”التعليم”: الوزارة ستُقيم الدراسة الحضورية بتقارير دورية

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كشف مساعد مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي، عن وجود تقييم دوري لتجربة عودة الدراسة الحضورية، وذلك من خلال تقارير تُصدرها جميع إدارات التعليم.

وأوضح غروي في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن السماح بإحضار الطلاب للجوالات إلى المدارس سيُسهل عملية الدخول، مشيراً إلى أن جميع الطلاب والطالبات على قدر المسؤولية في تلك المرحلة.

ولفت إلى أن دور الأسر مهم للغاية في بداية العام الدراسي من خلال زيادة الإرشاد والتوجيه لأبنائهم وبناتهم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مسؤول بـ”التعليم”: الوزارة ستُقيم الدراسة الحضورية بتقارير دورية

أخبار محلية
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