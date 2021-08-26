بالفيديو.. سر ظهور المسؤولين في انطلاق فعالية Launch دون غترة وشماغ

أثار المسؤولون السعوديون الذين تحدثوا في انطلاق فعالية Launch بالرياض، أمس (الأربعاء)، في أكبر حدث تقني في منطقة الشرق الأوسط، تساؤلات بعد ظهورهم جميعاً دون الغترة والشماغ أثناء مخاطبة الحضور.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، متعب القني، في حديثه لقناة “إم بي سي”، إنهم يخاطبون شريحة الشباب، وحاولوا الظهور بطريقة تجعلهم يتفاعلون معهم بشكل أكبر.
وأشار إلى أنهم يعتزون بالشماغ والهوية والوطنية، ولكنهم قصدوا الظهور بهذا الشكل لإيصال رسالتهم لفئة الشباب.
ما السر خلف ظهور بعض المسؤولين السعوديين بدون لبس شماغ؟@MohamdAlmshari
#نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/3rrbcM7Jat
— MBC أخبار (@MBC24News) August 25, 2021
وفق “أخبار 24”.