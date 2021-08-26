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أخبار محلية > بالفيديو.. سر ظهور المسؤولين في انطلاق فعالية Launch دون غترة وشماغ
26/08/2021   11:24 ص

بالفيديو.. سر ظهور المسؤولين في انطلاق فعالية Launch دون غترة وشماغ

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أثار المسؤولون السعوديون الذين تحدثوا في انطلاق فعالية Launch بالرياض، أمس (الأربعاء)، في أكبر حدث تقني في منطقة الشرق الأوسط، تساؤلات بعد ظهورهم جميعاً دون الغترة والشماغ أثناء مخاطبة الحضور.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، متعب القني، في حديثه لقناة “إم بي سي”، إنهم يخاطبون شريحة الشباب، وحاولوا الظهور بطريقة تجعلهم يتفاعلون معهم بشكل أكبر.

وأشار إلى أنهم يعتزون بالشماغ والهوية والوطنية، ولكنهم قصدوا الظهور بهذا الشكل لإيصال رسالتهم لفئة الشباب.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. سر ظهور المسؤولين في انطلاق فعالية Launch دون غترة وشماغ

أخبار محلية
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