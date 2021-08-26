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أخبار محلية > “أبشر” تُضيف خدمة تسجيل القدوم إلى المملكة.. وهذه هي الفئات المُستفيدة
26/08/2021   11:24 ص

“أبشر” تُضيف خدمة تسجيل القدوم إلى المملكة.. وهذه هي الفئات المُستفيدة

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أعلنت منصة “أبشر” الإلكترونية، إضافة خدمة تسجيل القدوم إلى المملكة للزائرين والمُقيمين.

وأوضحت أن تلك الخدمة تُمكن القادمين من تسجيل وتحديث بياناتهم الصحية والخاصة بـ”كورونا” قبل دخول المملكة بـ72 ساعة على الأقل؛ تسهيلاً لإجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية.

ونوهت إلى أن الفئات المُستفيدة من الخدمة هي العمالة المنزلية المُرافقة للمواطن، وزائر مُحصن، وزائر غير مُحصن، وزائر للعلاج، ومُقيم محصن، ومُقيم غير مُحصن.

ولفتت إلى أنه يمكن الوصول للخدمة من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر، ومن ثم الدخول إلى منصة قدوم التي لا تتطلب تسجيل الدخول.

أبشر

وفق “أخبار 24”.

“أبشر” تُضيف خدمة تسجيل القدوم إلى المملكة.. وهذه هي الفئات المُستفيدة

أخبار محلية
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