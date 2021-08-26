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أخبار محلية > مواطنون يدعون إلى تطبيق العزل الاجتماعي على رافضي أخذ لقاح “كورونا”
26/08/2021   11:24 ص

مواطنون يدعون إلى تطبيق العزل الاجتماعي على رافضي أخذ لقاح “كورونا”

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أبدى مواطنون ومواطنات، تأييدهم لمسألة العزل الاجتماعي لمن لم يتلق اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا”.

وقال عدد من المواطنين في تقرير لقناة “الإخبارية”، إن العزل الاجتماعي لرافضي اللقاح مُهم للحفاظ على سلامة الجميع، والمُساهمة في عودة الحياة الطبيعية.

وأضافوا أنه يجب استثناء الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح من العزل الاجتماعي مثل بعض أصحاب الحالات الطبية الخاصة.

وفق “أخبار 24”.

مواطنون يدعون إلى تطبيق العزل الاجتماعي على رافضي أخذ لقاح “كورونا”

أخبار محلية
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