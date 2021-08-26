مواطنون يدعون إلى تطبيق العزل الاجتماعي على رافضي أخذ لقاح “كورونا”

أبدى مواطنون ومواطنات، تأييدهم لمسألة العزل الاجتماعي لمن لم يتلق اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا”.
وقال عدد من المواطنين في تقرير لقناة “الإخبارية”، إن العزل الاجتماعي لرافضي اللقاح مُهم للحفاظ على سلامة الجميع، والمُساهمة في عودة الحياة الطبيعية.
وأضافوا أنه يجب استثناء الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح من العزل الاجتماعي مثل بعض أصحاب الحالات الطبية الخاصة.
فيديو | #سؤال_اليوم.. هل تؤيد العزل الاجتماعي لمن لم يتلق لقاح #كورونا؟ #الإخبارية pic.twitter.com/2X13Z0zbjs
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 25, 2021
وفق “أخبار 24”.