“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق.. ورياح نشطة وسحب رعدية في أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الخميس)، تنبيهات بأمطار رعدية بعدد من المناطق، ورياح نشطة وسحب رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بأخرى.
وقال المركز إن عدداً من محافظات مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة، وجازان ستشهد أمطاراً رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ في عسير من الساعة الـ10 صباحاً وفي جازان والباحة من الـ11 صباحاً، وفي مكة من 12 ظهراً، وفي المدينة عند الـ1 ظهراً، وتستمر في جميعها حتى العاشرة مساءً.
وأبان أن عدداً من محافظات مناطق (مكة المكرمة وجازان وتبوك) ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، لافتاً إلى أن الحالة في مكة المكرمة تبدأ عند الـ12ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً، أما في جازان فتبدأ 12 ظهراً وفي تبوك 2 ظهراً، وتستمر في جميعها حتى الثامنة مساءً.
وأضاف أن محافظات الخفجي وحفر الباطن وقرية العليا بالمنطقة الشرقية، يتوقع أن تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ التاسعة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن محافظات أضم والعرضيات وميسان بمنطقة مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، يصحبها تساقط للبرد وسيول ونشاط في الرياح السطحية، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.