قدمت الصقور السعودية، أمس (الأربعاء)، عرضاً جوياً في سماء العاصمة المجرية بودابست، نال استحسان المواطنين المجريين والسياح الأجانب في المدينة.
واستعرضت السفارة السعودية في المجر صوراً للعرض الذي قدمته الصقور السعودية، بالاستعانة بطائرات تزينت باللون الأخضر.
يذكر أن تواجد الصقور السعودية في المجر يأتي بهدف المشاركة في معرض “كشكميت” الجوي، الذي سيُقام يومي السبت والأحد المقبلين، ومن المقرر أن يشارك الفريق أيضًا في أسبوع أثينا للطيران يومي 4 و5 سبتمبر المقبل.
#SaudiHawks#الصقور_السعودية pic.twitter.com/hS8cjDmWwH
— Saudi Hawks الصقور السعودية (@saudihawks) August 25, 2021
وفق “أخبار 24”.