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أخبار محلية > “الموارد البشرية” ترصد أكثر من 6 آلاف مخالفة لمنع العمل تحت الشمس
26/08/2021   11:37 ص

“الموارد البشرية” ترصد أكثر من 6 آلاف مخالفة لمنع العمل تحت الشمس

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رصد 6746 مخالفة لقرار منع العمل تحت الشمس منذ منتصف يونيو الماضي وحتى منتصف أغسطس الجاري.

وتصدرت المنطقة الشرقية عدد المخالفات التي جرى رصدها خلال 16331 جولة، حيث سجلت 2543 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 1098 مخالفة، ثم القصيم 886 مخالفة.

وسجلت منطقة حائل 706 مخالفات، ومكة المكرمة 618 مخالفة، والمدينة المنورة 356 مخالفة، وجازان 180 مخالفة، والجوف 101 مخالفة، ونجران 88 مخالفة، وتبوك 70 مخالفة، وعسير 44 مخالفة، والحدود الشمالية 37 مخالفة، والباحة 19 مخالفة.

"الموارد البشرية" ترصد أكثر من 6 آلاف مخالفة لمنع العمل تحت الشمس

وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” ترصد أكثر من 6 آلاف مخالفة لمنع العمل تحت الشمس

أخبار محلية
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