“هيئة المقاولين” تنتخب رئيسها الجديد وتُعين “العتيبي” نائباً له

أسفرت نتائج الانتخابات التي جرت بمقر الهيئة السعودية للمقاولين عن فوز المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر برئاسة مجلس إدارة الهيئة.
وجرت الانتخابات خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الهيئة، أول أمس (الثلاثاء)، لاختيار الرئيس، كما انتخب عاصم بن بطي العتيبي نائبا للرئيس.
يذكر أن المجلس في دورته الثالثة يمثلة 5 جهات حكومية ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية و5 أعضاء من القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.