يشهد جسر الملك فهد منذ عدة ساعات، ازدحاماً وتكدساً للمركبات العابرة من المملكة باتجاه البحرين، فيما أشارت مصادر إلى أن سبب ذلك يرجع لعطل بنظام الجوازات.
وأظهرت صور البث المباشر لحركة السير بالجسر توقف السيارات في صفوف طويلة بمختلف المسارات عند بوابة العبور.
وذكرت مصادر بحسب “اليوم” أن عطلاً تعرضت له أنظمة الجوازات بمنافذ المنطقة الشرقية، ما أدى لتكدس المركبات في الجسر وكذلك بمنفذ الرقعي المؤدي لدولة الكويت، ما دفع بعض المسافرين للعودة إلى داخل المملكة.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان أو تعليق مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أو من الإدارة العامة للجوازات حول أسباب توقف الحركة بالجسر.