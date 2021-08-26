نجل عبدالحسين عبدالرضا يكشف عن تفاصيل تمثال والده في موسم الرياض

أكد نجل الفنان الراحل، عبدالحسين عبدالرضا، وجود تنسيق بينه وبين الهيئة العامة للترفيه، بشأن وضع تمثال والده في الرياض.
وأضاف بشار عبدالرضا، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية، أن التمثال سيكون بالحجم الطبيعي، وسيُعرض في “بوليفارد الرياض”، أثناء فعاليات موسم الرياض الترفيهي.
وأشار إلى أن التمثال مصنوع من مادة السيليكون، لصعوبة تنفيذه من الشمع، لعدم ملاءمته للأجواء الحارة، حيث تم صنعه في إحدى الورش العالمية بإحدى الدول الأجنبية.
وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق أنه يجري العمل على تحضير العديد من المفاجآت لنجوم في الخليج خلال موسم الرياض، بينهم عبدالحسين عبدالرضا.
تنورونا ابو شعيل … وباستغل كلامك هذا واوري اهلي في الكويت لمحه للي نسويه تقدير للغالين 🇰🇼❤️🇸🇦 pic.twitter.com/42qEHuUtfT
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 23, 2021