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أخبار المناطق > نجل عبدالحسين عبدالرضا يكشف عن تفاصيل تمثال والده في موسم الرياض
26/08/2021   4:59 م

نجل عبدالحسين عبدالرضا يكشف عن تفاصيل تمثال والده في موسم الرياض

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أكد نجل الفنان الراحل، عبدالحسين عبدالرضا، وجود تنسيق بينه وبين الهيئة العامة للترفيه، بشأن وضع تمثال والده في الرياض.

وأضاف بشار عبدالرضا، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية، أن التمثال سيكون بالحجم الطبيعي، وسيُعرض في “بوليفارد الرياض”، أثناء فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وأشار إلى أن التمثال مصنوع من مادة السيليكون، لصعوبة تنفيذه من الشمع، لعدم ملاءمته للأجواء الحارة، حيث تم صنعه في إحدى الورش العالمية بإحدى الدول الأجنبية.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق أنه يجري العمل على تحضير العديد من المفاجآت لنجوم في الخليج خلال موسم الرياض، بينهم عبدالحسين عبدالرضا.

نجل عبدالحسين عبدالرضا يكشف عن تفاصيل تمثال والده في موسم الرياض

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