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أخبار محلية > المملكة تشتري حقنة بـ8 ملايين ريال لعلاج طفلة.. ووالدها: “حياة الإنسان بالسعودية لا تُقدر بثمن”
26/08/2021   5:00 م

المملكة تشتري حقنة بـ8 ملايين ريال لعلاج طفلة.. ووالدها: “حياة الإنسان بالسعودية لا تُقدر بثمن”

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دفعت حكومة المملكة 8 ملايين ريال؛ لأجل شراء دواء يُؤخذ لمرة واحدة فقط، وذلك لعلاج طفلة سعودية مصابة بداء عضلات وراثي.

وجرى إعطاء الدواء للطفلة الرضيعة أمس (الأربعاء) بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وهو عبارة عن حقنة واحدة تم شراؤها من إحدى شركات الأدوية السويسرية بأكثر من 2.1 مليون دولار (8 ملايين ريال تقريباً).

وقال مساعد الشهراني، والد الطفلة في رسالة متداولة على موقع “تويتر” إنه عندما تأكدت حكومة المملكة من مناسبة الدواء لحالة طفلته لم تتأخر في جلبه ودفع مبلغ 8 ملايين ريال، لافتاً إلى أن إجراءات قبول طلبهم وفحصه والموافقة على جلب العلاج من الخارج مع الدفع لم تستغرق أسبوعين. وفق “أخبار 24”.

وعبر عن شكر الأسرة وتقديرها لما وجدوه من اهتمام بالغ من الدولة، وقال: “حياة الإنسان في السعودية لا تُقدر بثمن، الله يعزك يا السعودية”.

المملكة تشتري حقنة بـ8 ملايين ريال لعلاج طفلة.. ووالدها: “حياة الإنسان بالسعودية لا تُقدر بثمن”

أخبار محلية
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