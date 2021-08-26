بينها صور قديمة للحرم المكي والملك عبدالعزيز.. مزاد لبيع مقتنيات تراثية نادرة بالرياض
يقيم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، مزاداً علنياً يومي السبت والأحد المقبلين بالرياض، وذلك لبيع مقتنيات تراثية نادرة ومنقولات وأملاك متنوعة.
ويعقد المزاد في منزل خاص بحي الربوة في مدينة الرياض، ويضم مكتبة قديمة بها أكثر من ألف كتاب ووثيقة، وسجلات يتجاوز عمرها الـ71 عامًا، ولوحات فنية وصور قديمة للحرم المكي والملك عبدالعزيز، وعدة مخطوطات قديمة، ومصاحف مخطوطة ومطبوعة نادرة، والعديد من قطع السجاد الثمين، وآوانٍ نادرة، بالإضافة إلى سيارة كلاسيكية “رولز رويس” موديل 1983.
وأوضح المركز أنه يمكن الاطلاع على محتويات المزاد عبر صفحة المزادات على موقعه الإلكتروني، أو من خلال تحميل ملف تفاصيل المزاد.
ويعد مركز ” إنفاذ ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين المتخصصين ومزودي الخدمات، وذلك بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع بها المركز.
وفق “أخبار 24”.