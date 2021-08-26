شركة تطوير للمباني “TBC” تدشن 5 مشروعات تعليمية وتستكمل اثنين آخرين في تبوك

دشنت شركة تطوير للمباني “TBC” -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- 5 مشاريع تعليمية تتولى تنفيذها بشكل كامل في منطقة تبوك.
وذكرت الشركة -التي تعد الذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم- أنها تستكمل تنفيذ مشروعين آخرين في المنطقة، موضحة أن حي الياسمين التابع لمدينة تبوك يحتضن 3 مشاريع تعليمية سيتم افتتاحها في العام المقبل.
ولفتت إلى أن هذه المشاريع الثلاثة تتمثل في مدرسة متوسطة الفارعة بنت زرارة للبنات، ومدرسة الابتدائية الثامنة والستين للبنات، ومدرسة ابتدائية الخطة للبنين، وسيتم الانتهاء من أول مدرستين في أغسطس 2022، بينما سيتم الانتهاء من المدرسة الثالثة في يونيو 2022، وستحتضن كل مدرسة منها مبنى يضم 12 فصلا.
ولفتت إلى أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد الانتهاء من مجمع الإمام البخاري للبنين بحي الصفا للمستويات الابتدائي والمتوسط والثانوي، ويتألف المجمع من مدرستين؛ وستضم المدرسة الأولى 28 فصلاً، في حين تضم الثانية 22 فصلاً. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن المشاريع الأخرى هي ابتدائية عبدالله بن عباس للبنين في أملج، وتتألف المدرسة من 9 فصول، وينتهي تنفيذها في ديسمبر 2022، في حين تستكمل تنفيذ مشروع مجمع المروج التعليمي المقاوم للزلازل، للبنات، بحي المروج بمدينة تبوك، ويتألف المجمع من ثلاث مدارس: ابتدائية، ومتوسطة، وثانوية، يضم كل مبنى منها 17 فصلاً، وسينتهي تنفيذه في مارس المقبل.
جدير بالذكر أن الشركة تستكمل حاليًا مشروع ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم للبنين، في حي المصيف، ويتألف المبنى من 17 فصلاً، وبه صالة رياضية، وينتهي تنفيذه في سبتمبر 2022.