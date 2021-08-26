دشنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، اليوم (الخميس)، مقر دوريات الأفواج الأمنية الميدانية في محافظة ثار بمنطقة نجران.
وافتتح وكيل الوزارة لشؤون الأفواج الأمنية، اللواء الدكتور فهد القحطاني، مقر الدوريات الأمنية الميدانية بالمحافظة، ليرتفع عدد مراكز دوريات الأفواج الأمنية بالمنطقة إلى 5 مراكز.
وأوضحت الوزارة أن افتتاح هذه المقار يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوكالة لاستكمال انتشار دورياتها في المناطق الجنوبية، وذلك لتنفيذ المهام الأمنية في المواقع الجبلية والأودية ومساندة القطاعات الأمنية الأخرى بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.
وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تدشن مقر دوريات الأفواج الأمنية الميدانية بمنطقة نجران. #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/uTcqUrs2x0
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 26, 2021