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أخبار محلية > إحداهما بكت والأخرى تتطلع لإكمال مسيرة والدها.. رد فعل أول دفعة للطالبات بجامعة البترول والمعادن
26/08/2021   4:59 م

إحداهما بكت والأخرى تتطلع لإكمال مسيرة والدها.. رد فعل أول دفعة للطالبات بجامعة البترول والمعادن

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عبرت طالبة بأول دفعة للطالبات، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عن سعادتها بالالتحاق بالجامعة، خاصة أن ذلك كان من ضمن أحلامها.

ولفتت “شيماء الوداعي”، خلال حديثها لقناة “العربية”، إلى أن والدها كان طالباً بجامعة الملك فهد إلا أنه لم يُكمل مسيرته، لكنها تطمح بأن تكمل هذه المسيرة لتصبح إحدى خريجات الجامعة.

وأكدت أن المنافسة على الالتحاق بهذه الدفعة كانت عالية، وتم اختيار الطالبات على أساس القدرات والتحصيل الدراسي، متطلعة لأن تفتخر بها أسرتها وتصبح فردا مفيدا للوطن.

من جهتها، قالت الطالبة “رقية الناصر” إنها قررت الانضمام لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمجرد علمها بقرار السماح للفتيات بالالتحاق بها. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أنها اجتهدت في الدراسة لكي تحصل على نتيجة تمكنها من القبول بالجامعة، وبالفعل حققت ذلك، واختارت تخصص “الهندسة الميكانيكية” لأنها تهتم بكل مجالات الحياة.

ونوهت بأنها بكت فرحا عندما علمت بقبولها في الجامعة، وشعرت بالسعادة والفخر بأنها جزء من هذا الوطن، مبديةً أملها بأن تكون جديرة بالثقة التي مُنحت لها.

إحداهما بكت والأخرى تتطلع لإكمال مسيرة والدها.. رد فعل أول دفعة للطالبات بجامعة البترول والمعادن

أخبار محلية
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