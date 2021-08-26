شهد مطار الملك عبدالله الإقليمي بجازان، لقطات مؤثرة للحظة استقبال أحد أبطال الحد الجنوبي، والذي أصيب خلال أدائه مهام عمله في حماية الوطن.
واستقبلت جموع من المواطنين البطل “حسن حكمي”، لدى عودته من رحلته العلاجية جرّاء الإصابة التي لحقت به أثناء وجوده بالحد الجنوبي.
وتداول مغردون بموقع “تويتر” -تحت وسم “بطل الحد الجنوبي”- مقطع فيديو يوثق الحفاوة الكبيرة التي حظي بها “حكمي” عند وصوله للمطار، قادما من الرياض بعد رحلة علاجية استمرت ستة أشهر.
وبادر “حكمي” فور رؤيته لوالدته بالنهوض من الكرسي المتحرك، ثم قام باحتضانها وتقبيل رأسها وقدميها، وانهمرت الدموع من أعينهما فرحا، كما عبرت الأم عن فرحتها لعودة ابنها بإطلاق “الزغاريد”.
وفق “أخبار 24”.