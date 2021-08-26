“الشهري” يعلن قائمة الأخضر “تحت 23 عامًا” استعدادا لكأس اتحاد غرب آسيا

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عاما سعد الشهري، قائمته لأول مراحل الإعداد لكأس اتحاد غرب آسيا والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2022.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
“علي مجرشي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نايف الماس، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حازم الزهراني، إبراهيم محنشي، عوض الناشري، منصور البيشي، حامد الغامدي، بدر منشي، عبدالإله الشمري، فراش الغامدي، عبدالمحسن القحطاني، خالد الغنام، حسين العيسى، هيثم عسيري، حسن آل سليس، فراس البريكان، محمد مران”.
ويقيم المنتخب الوطني تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض، خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الوطني تحت 23 عامًا تدريباته على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد يوم الأحد المقبل.