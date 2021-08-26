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اخبار رياضية > تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم من دوري المحترفين
26/08/2021   4:58 م

تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حكام مباريات اليوم (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي الفتح أمام الشباب، في أول مباريات اليوم، في تمام الساعة 6:45 مساءً، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الإحساء).

ويستضيف نادي أبها نظيره الاتفاق، في تمام الساعة 7:05 مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (أبها).

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة، النصر أمام التعاون في تمام الساعة 8:45 مساءً على أرضية ملعب مرسول بارك.

حكام

وفق “أخبار 24”.

تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

اخبار رياضية
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