“كيف وصل للحالة التي عليها الآن”؟ “الفراج” يكشف القصة الكاملة لوضع خالد مسعد

استعرض الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، وضع لاعب المنتخب الوطني السابق، خالد مسعد، وذلك بعدما شهده الوسط الرياضي من ضجة عقب ظهور الأخير في مقطع فيديو بحالة لا يُرثى لها.
ونفى “الفراج”، خلال حديثه في برنامج “أكشن مع وليد” المذاع على قناة “MBC أكشن”، إهمال وزارة الرياضة لـ”مسعد”، موضحا أن اللاعب يعاني وضعاً صحياً، وأن الوزارة شكلت لأجله 4 لجان لمساعدته، إلا أنه لم يستجب بالشكل المطلوب.
وأوضح أن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قدم في 2019 مبلغاً كبيراً لمسعد من أجل مساعدته، وفي سبتمبر الماضي انتشرت مقاطع مماثلة للاعب وتفاعل معها وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعدما علم أن اللاعب لا يعيش مع أسرته ويعاني وضعاً صعباً.
ولفت إلى أن الوزير شكل حينها لجنة، التي بدورها نسقت مع مستشفى متخصص في جدة من أجل علاج اللاعب، وتم وضعه في غرفة “VIP”، لكن اللاعب لم يستجب لذلك، ورفض أن يخضع للعلاج برغم ضغوط أهله وأصدقائه.
وأكد أن وزارة الرياضة نسقت مرة أخرى في نفس الشهر مع جهة حكومية من أجل إدخال اللاعب في مستشفى لعلاجه مع توفير الخصوصية له، وبالفعل حضر “مسعد” للمستشفى وخضع لفحوصات، ووضع الأطباء له برنامج علاجي مكثف، وفي نهاية 2020 أكد الأطباء أنه تم علاج اللاعب وأنه بإمكانه الخروج من المستشفى، والعودة لحياته الطبيعية مع أسرته. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن وزارة الرياضة واصلت متابعة حالته بعد خروجه والاطمئنان عليه، وظلت على هذا الوضع إلى وقت قريب، كما قدمت دعماً مادياً لوالدة اللاعب، لأنها مَن تعتني بأولاده، لكن “مسعد” عاد لوضعه السابق.
وأكد أن العديد من الشخصيات المقربة من اللاعب تحاول أن تدفعه مرة أخرى للعلاج إلا أنه لا يستجيب لهم، مضيفا أن اللاعب لم يُترك أو يُهمل كما يدعي البعض.
#وليد_الفراج يوضح الصورة الكاملة في حالة اللاعب المعتزل #خالد_مسعد : وزير الرياضة قام بتشكيل لجنة لحالة النجم المعتزل للمرة الرابعة وتلقى مساعدة مالية من المستشار تركي ال الشيخ لكنه يرفض العلاج .. خالد مسعد لم يُترك وتم دعمه أكثر من مرة.. ادعوا له بالشفاء#أكشن_مع_وليد#شاهد pic.twitter.com/g2XvPMguoN
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 25, 2021