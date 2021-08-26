تواصل المدارس في مختلف المحافظات والمناطق، تسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات، تمهيداً لبداية العام الدراسي الجديد الذي سينطلق يوم الأحد المقبل.
واتخذت إدارات التعليم والمدارس كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية” أثناء عمليات التسليم، إلى جانب تنسيق مواعيد الحضور تبعاً لكل مرحلة، حيث ستستمر عملية توزيع الكتب حتى اليوم الأول من بداية العام الدراسي.
وتواصل وزارة التعليم بالتنسيق مع الإدارات تنفيذ خطتها لتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي على جميع المدارس، وتتضمن الكتب المناهج الجديدة التي تم اعتمادها منها اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، والمهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية.
كما تشمل مناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.
وفق “أخبار 24”.