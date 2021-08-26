“هدف” يسمح بدخول مفوضي منشآت القطاع الخاص على بوابة “طاقات” عبر خدمة “نفاذ”

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم (الخميس)، ربط تسجيل ودخول مفوضي منشآت القطاع الخاص على البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد (نفاذ).
وأكد الصندوق أن ذلك يأتي بهدف دعم التوجهات الخاصة بسياسات التحول الرقمي الحكومي، ورفع مستوى الموثوقية والأمان، منوها بأنه أتاح للمستفيدين خطوات ميسرة للدخول إلى بوابة “طاقات” عبر بوابة “نفاذ” دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ”طاقات“.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل، وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمفوض للدخول على نظام أبشر، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمنشآت.
يذكر أن بوابة “طاقات” تتيح لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهداف منشآتهم، حيث تجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وتقدم خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى الوطنية العاملة، من خلال منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل.
وفق “أخبار 24”.