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هطلت مساء اليوم الخميس أمطار غزيرة على مكة المكرمة، والمسجد الحرام، وسط تواجد المعتمرين والمصلين.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق، منها مكة المكرمة.
وفق “أخبار 24”.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج