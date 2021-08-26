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أخبار محلية > الطقس المتوقع غداً الجمعة: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدد من المناطق
26/08/2021   10:59 م

الطقس المتوقع غداً الجمعة: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدد من المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).

وتوقّع المركز هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات مناطق: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة”، ويمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران ومرتفعات منطقة تبوك، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في الأحساء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

الطقس المتوقع غداً الجمعة: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدد من المناطق

أخبار محلية
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