ديوان المظالم يعلن عن توفر وظائف شاغرة على المراتب 4 و6 و7

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، اليوم (الخميس)، عن توفُّر 70 وظيفة إدارية شاغرة بمقر الديوان ومحاكمه في كلٍ من الرياض، وجدة، والدمام.
وأوضحت الإدارة أن الوظائف يُرغب في شغلها عن طريق التعاقد، وتشمل 3 وظائف شاغرة على المرتبة السابعة، و47 وظيفة على المرتبة السادسة، و20 وظيفة على المرتبة الرابعة.
واشترطت أن يكون المتقدم سعوديا، ومكملاً 18 عاماً ولائقاً صحياً، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
كما تضمّنت الشروط أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحدٍّ شرعي أو بالقصاص، أو بالسجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة “و” من المادة 28 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، أو كان محكوماً عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.
واشترطت ألا يكون المتقدم مفصولا من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل، وألا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة 226 من اللائحة، ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة. وفق “أخبار 24”.
كما يُشتَرَط في المتقدم على وظائف المرتبتين السادسة والسابعة اجتياز اختبار “قياس القدرة المعرفية” الخاص بالخدمة المدنية، وسيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 24/ 1 /1443هـ، الساعة 8 ص، وحتى الأحد 28/ 1/ 1443هـ الساعة 4 م، ويمكن التقديم من خلال رابط التوظيف بمنظومة جدارة الإلكترونية.