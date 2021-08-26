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أخبار محلية > بالصور.. وزير التعليم يتفقد مستوى الجاهزية في المدارس.. ويبرز “توكلنا” عند الدخول
26/08/2021   10:59 م

بالصور.. وزير التعليم يتفقد مستوى الجاهزية في المدارس.. ويبرز “توكلنا” عند الدخول

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تفقّد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، عدداً من مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض؛ للتأكد من مستوى الجاهزية لاستقبال الطلاب والطالبات، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ يوم الأحد المقبل.

واطّلع آل الشيخ خلال جولته على جهود واستعدادات المدارس في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”، وتطبيق الأدلة التشغيلية في المدارس.

كما تابع توفّر كافة الاحتياجات للعودة الحضورية الآمنة لدى تلك المدارس، وشارك في تسليم الكتب الدراسية لعدد من الطلاب والتقى بعدد من المعلمين والمعلمات، مشدّداً على أهمية حصول جميع الطلبة على جرعتين من اللقاح للحضور إلى المدرسة.

وأظهرت صورةٌ الوزير وهو يبرز تطبيق توكلنا، ويقيس درجة الحرارة، لدى المختص عند دخول إحدى المدارس التي زارها.

وزير التعليم يتفقد مستوى الجاهزية في المدارس

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. وزير التعليم يتفقد مستوى الجاهزية في المدارس.. ويبرز “توكلنا” عند الدخول

أخبار محلية
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