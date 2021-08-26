نشرت وزارة التجارة اليوم الخميس قرارين بحق أحد المشاهير وصاحب متجر، خالفا نظام التجارة الإلكترونية، بنشرهما إعلانات على “سناب شات” عن منتج القهوة تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهما 500 ألف ريال.
وأوضحت أن الأول غُرم 200 ألف ريال وأوقف عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني بشكل مؤقت لمدة شهرين، مع نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
وأضافت أنه تم تغريم المخالف الثاني 300 ألف ريال وأوقف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت لمدة شهرين، مع نشر القرار الصادر عن نفس اللجنة.
وكانت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء سبق وأعلنت عن نتائج التحقيقات في الإعلان المشار إليه العام الماضي، بعد استدعاء الأشخاص الذين ظهروا فيه وسماع أقوالهم للتحقق من الادعاءات الواردة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الوزارة أن المنُشأة المُعلِنة لم تحصل على ترخيص بممارسة النشاط، وأن محتوى الإعلان تضمن إساءة وأوصافا مغلوطة بطرق مباشرة وغير مباشرة لمنتجات منشآت تجارية منافسة.