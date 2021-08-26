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أخبار محلية > محامية: عقوبات للطلاب والطالبات الذين يقومون بالتصوير خلال اليوم الدراسي
26/08/2021   10:59 م

محامية: عقوبات للطلاب والطالبات الذين يقومون بالتصوير خلال اليوم الدراسي

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نبهت المحامية راوية المالكي الطلاب والطالبات إلى ضرورة عدم التصوير أثناء تواجدهم في المدرسة، وأن النظام ينص على عدم التشهير بالآخرين.

وقالت المالكي في حديثها لـ”أخبار 24″ إن نظام التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ينطبق على الطلاب والطالبات وفق الإجراءات وعقوبات نظام الأحداث، وهو لمن لم يتم الثامنة عشرة.

وأضافت أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصّ على أنه يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية؛ ومنها المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرات أو ما في حكمها؛ وكذلك التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأشارت إلى أنه يجب على أولياء الأمور نصح أولادهم وتوعيتهم بمخاطر سوء استخدام الهواتف النقالة، وأن هذه العقوبات ليست محصورة في المدارس فقط، بل في حياتهم عامة.

محامية: عقوبات للطلاب والطالبات الذين يقومون بالتصوير خلال اليوم الدراسي

أخبار محلية
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