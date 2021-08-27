برئاسة محافظ الخرج.. المجلس المحلي يعقد اجتماعه الأول للعام المالي 1443هــ بديوان المحافظة

عقد المجلس المحلي بمحافظة الخرج يوم الثلاثاء الموافق ١٦-٠١-١٤٤٣ اجتماعه الأول للعام المالي ١٤٤٣ه برئاسة محافظ الخرج أ. مساعد بن عبدالله الماضي وبحضور أعضاء المجلس وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة .
تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال . وتم التداول بشأنها واتخذ المجلس التوصيات اللازمة وكان من ابرز تلك الموضوعات :
– استكمال بحث اللجان الدائمة بالمجلس لمقومات التنمية وإبراز الميز النسبية التنافسية في محافظة الخرج.
– الاطلاع على تقرير الدراسة المعدة بشأن (الاحتياجات التنموية لمحافظات منطقة الرياض). والنتائج التي خلصت إليها . أملاً في الاستفادة منها في المشاريع التنموية .
– النظر في تأهيل وادي الثليماء وتوظيف الاستفادة من المياه المعالجة ..
– حاجة المحافظة لطرق دائرية تخفف ازدام الطرق الداخلية .
– اهمية تسليط الضوء على القيمة التاريخية والتراثية لخرز فرزان سعيا لإدراجها ضمن مواقع التراث العالمي .