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أخبار الخرج > برئاسة محافظ الخرج.. المجلس المحلي يعقد اجتماعه الأول للعام المالي 1443هــ بديوان المحافظة
27/08/2021   12:55 م

برئاسة محافظ الخرج.. المجلس المحلي يعقد اجتماعه الأول للعام المالي 1443هــ بديوان المحافظة

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عقد المجلس المحلي بمحافظة الخرج يوم الثلاثاء الموافق ١٦-٠١-١٤٤٣ اجتماعه الأول للعام المالي ١٤٤٣ه برئاسة محافظ الخرج أ. مساعد بن عبدالله الماضي وبحضور أعضاء المجلس وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة .

تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال . وتم التداول بشأنها واتخذ المجلس التوصيات اللازمة وكان من ابرز تلك الموضوعات :

– استكمال بحث اللجان الدائمة بالمجلس لمقومات التنمية وإبراز الميز النسبية التنافسية في محافظة الخرج.

– الاطلاع على تقرير الدراسة المعدة بشأن (الاحتياجات التنموية لمحافظات منطقة الرياض). والنتائج التي خلصت إليها . أملاً في الاستفادة منها في المشاريع التنموية .

– النظر في تأهيل وادي الثليماء وتوظيف الاستفادة من المياه المعالجة ..

– حاجة المحافظة لطرق دائرية تخفف ازدام الطرق الداخلية .

– اهمية تسليط الضوء على القيمة التاريخية والتراثية لخرز فرزان سعيا لإدراجها ضمن مواقع التراث العالمي .

 

برئاسة محافظ الخرج.. المجلس المحلي يعقد اجتماعه الأول للعام المالي 1443هــ بديوان المحافظة

أخبار الخرج
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