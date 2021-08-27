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أخبار محلية > بالفيديو.. خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
27/08/2021   6:11 م

بالفيديو.. خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

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أكد إمام وخطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، أن ذكر الله جل جلاله قرين المؤمن في حياته، وفي صباحه ومسائه، وأن التسبيح من أعظم الذكر.

وقال الشيخ المعيقلي إن التسبيح ورد في القرآن الكريم، أكثر من 80 مرة، وافتتح سبحانه به 7 سور من كتابه، وأن التسبيح متضمن لتنزيه الرب، عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، مضيفا أن الله جل جلاله، متصف بالكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، ومتنزه عن العيوب والنقائص.

وأوضح أن التسبيح عبادة جليلة، وطاعة عظيمة، يحيي الله به القلوب، ويضاعف به الأجور، ويمحو به الخطايا، ويغفر الذنوب، فضلا عن أنه زاد الآخرة، وبه يثقل الميزان، مبيناً أن التسبيح يشفع لصاحبه عند ربه، ويذكر به إذا وقعت له شدة.

من جهته، قال إمام وخطيب المسجد النبوي، فضيلة الشيخ صلاح البدير، إن الحياة الدنيا متاع وأطماع وزخرف متروك لا يغتر به إلا الحمقى، مبيناً أن اللبيب لا ينخدع بالدنيا لأن ما فيها ينقضي ويفنى وإن جمَّ عدَدُه وطالَ أمده.

وأضاف أن العاقل هو من تأهب قبلَ نفود الأجل وتزود قبل بغتة الموت، وأن الجاهل المغرور هو من ضيّع أيامه وغفل عن تدبر العواقب، داعيًا المسلمين إلى فعل العمل الصالح. وفق “أخبار 24”.

وأوصى بعدم التفريط في أمر المولى عز وجل والمبادرة بالتوبة وردّ الحقوق وأداء الديون، والتقرب إلى العلي القدير بالتوبة النصوح، منوها بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

بالفيديو.. خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

أخبار محلية
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