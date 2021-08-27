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أخبار محلية > بالفيديو.. الوليد بن طلال: مارست 40 نوع رياضة في 153 دولة لكن “نيوم” كانت أجملها
27/08/2021   6:11 م

بالفيديو.. الوليد بن طلال: مارست 40 نوع رياضة في 153 دولة لكن “نيوم” كانت أجملها

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قال الأمير الوليد بن طلال إنه مارس العديد من النشاطات السياحية والرياضية في 153 دولة بـ6 قارات ولكن ممارسته لها في “نيوم” كانت الأجمل.

ونشر الوليد بن طلال مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” أوضح من خلاله أنه مارس 40 رياضة مختلفة في العديد من الدول العربية والغربية تنوعت بين السباحة، والتزلج، والمشي، ولعب الكرة الطائرة والكرة الشاطئية، وغيرها. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن ممارسته لهذه الرياضات في نيوم كانت الأجمل، حيث مارس فيها السباحة، وكرة الطائرة الشاطئية، والتزلج المائي، وكرة اليد الشاطئية، بالإضافة لرياضة المشي الوعر في الجبال، والغوص، والهرولة، وركوب الدراجة الهوائية.

بالفيديو.. الوليد بن طلال: مارست 40 نوع رياضة في 153 دولة لكن “نيوم” كانت أجملها

أخبار محلية
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