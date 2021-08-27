تستمر حتى 30 سبتمبر.. كل ما تريد معرفته عن فعالية سماء أبها

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة برنامج صيف السعودية في 24 يونيو الماضي، في 11 وجهة سياحية بالمملكة، وبما يزيد على 500 باقة سياحية، وبالتعاون مع أكثر من 250 شريكًا.
وانطلق في مطلع شهر أغسطس الجاري مسار الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات ليشمل ٣٠فعالية نوعية في ٦ مدن حول المملكة، تضم أكثر من ٣٠٠عرض ونشاط شيق ومتنوع.
فيما تواصل فعالية “سماء أبها” أنشطتها الترفيهية ضمن البرنامج الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة “صيف السعودية”، تحت شعار “صيفنا على جوك”، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن الفعالية.
المكان
تقام الفعاليات على حديقة سما أبها، على مساحة تُقدر بـ 144 ألف متر مربع، بين المسطحات الخضراء والحدائق، وفي ظل وجود خدمات كاملة، وتتوزع الفعاليات على عدة أماكن بالحديقة.
وكانت أمانة عسير قد وضعت اللمسات الأخيرة لحديقة سما أبها في مطلع يونيو 2021، والتي زُينت بأقواس الورد والتصميمات الفريدة من مكونات الطبيعة.
ويُعد مشروع الحديقة من أهم المشروعات الداعمة لتطوير المناطق السياحية بأبها، بمسطحات خضراء وصلت مساحتها إلى 45 ألف متر مربع، فيما شهد الموقع إنشاء سجادة زهور تضم 100 ألف زهرة.
الموقع
وللحديقة مطل جميل على مدينة أبها، وتتميز بالهدوء للراغبين في قضاء وقت بعيدًا عن الزحام، كما تقع الحدائق في مكان حيوي بالقرب من طريق الملك فيصل بأبها.
الزمان
تستمر الفعالية التي بدأت في 10 أغسطس حتى نهاية شهر سبتمبر 2021، وتحتضن العديد من المغامرات الصيفية، إضافة لفعاليات متعلقة بالطيور النادرة والحيوانات الأليفة.
#سماء_أبها.. فعالية تقدم لك حكاية كلها بهجة 🤩
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#صيفنا_على_جوّك pic.twitter.com/hosOsOKF1h
— روح السعودية (@VisitSaudiAR) August 19, 2021
توزيع الفعاليات
ففي منطقة عالم المغامرات، يكون الموعد مع العائلة والكارنفالات والسوق الثقافي الشعبي، إضافة للجلسات الجبلية والإضاءات التي تزين المكان، وعربات الطعام، وغيرها من الأنشطة.
فيما يتخذ الجزء المخصص من الفعالية للطيور النادرة والحيوانات الأليفة اسم “عالم ريو”، والذي يطل بشكل جديد، إضافة لأماكن الجلوس المعتادة وسط الحدائق وحول البحيرة لمشاهدة الطيور والحيوانات في مشهد طبيعي.
عيش أوقات جميلة في فعالية #سماء_أبها واستمتع بالأجواء الخلابة والفعاليات المتنوعة ☁️🤩
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— روح السعودية (@VisitSaudiAR) August 14, 2021
الفئات المستهدفة
تُعد الفعالية مفتوحة لكل الفئات العمرية من الساعة 4 عصرًا وحتى 11 مساءً، مع اشتراط التحصين لمن تزيد أعمارهم على 12 عامًا، إضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية كالكمامة والتباعد الاجتماعي.
شراء التذاكر
يمكن للسياح والزوار الحصول على تذاكر الفعالية عبر منصة “روح السعودية”، للاختيار بين عدد كبير من الباقات المتنوعة وحجز وشراء التذاكر التي يريدونها بسهولة.
الشروط لدخول سما أبها
يُشترط عند الدخول للفعالية، إبراز تطبيق توكلنا، وتطبيق إجراءات السلامة العامة، والالتزام بمسافة متر ونصف متر بين كل زائرين، إضافة إلى ارتداء الكمامات في جميع الأوقات داخل الحديقة.
وفق “أخبار 24”.