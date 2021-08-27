تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.. تعرّف عليها

اعتمد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ماجد القصبي، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، على أن تُنفذ على 5 مراحل حتى عام 1444هـ.
ويهدف الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت مع مراعاة الوصول الشامل إلى توفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحرائق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
ووفق المادة الخامسة يحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، أو هدمها اعتباراً من تاريخ تنفيذ النظام وفق التدرج في مراحل تطبيق الكود.
وأكدت المادة السادسة ضرورة تطبيق متطلبات واشتراطات الكود المتعلقة بالعزل الحراري والمتعلقة بالوقاية والحماية من الحرائق على جميع أعمال البناء فور سريان النظام، دون النظر في مراحل التدرج المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة.
وبحسب المادة السابعة يكون تطبيق متطلبات واشتراطات الكود على المباني القائمة حسب إمكانية التطبيق، بتقرير فني من مكتب هندسي معتمد يتضمن الحلول الهندسية الممكنة، ووفقاً للنظام، ويُعمل باللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وفق “أخبار 24”.