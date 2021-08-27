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أخبار محلية > مع قرب بدء الدراسة.. وزير التعليم يوجه رسالتين للمعلمين والطلاب
27/08/2021   6:15 م

مع قرب بدء الدراسة.. وزير التعليم يوجه رسالتين للمعلمين والطلاب

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أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ضرورة التكيف مع التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأوضح، خلال حديثه لبعض المعلمين خلال تفقده عددا من المدارس بالرياض، أهمية متابعة الطلاب في كل شي، مضيفا أن هذا العام لديهم خطة جديدة ومناهج جديدة، وأنهم فخورون بهم، وإن شاء الله يكونون عند العهد والوعد.

وأكد آل الشيخ للطلاب الذين التقاهم، أن المدارس جهّزت لهم الكتب والمناهج الجديدة، وأن الهدف المطلوب منهم أن يحققوا طموحات الوطن.

وفق “أخبار 24”.

مع قرب بدء الدراسة.. وزير التعليم يوجه رسالتين للمعلمين والطلاب

أخبار محلية
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