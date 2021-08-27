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أخبار محلية > بالفيديو.. هل تُفتت حصوات المرارة بالحمية الغذائية؟ متخصص يجيب
27/08/2021   11:44 م

بالفيديو.. هل تُفتت حصوات المرارة بالحمية الغذائية؟ متخصص يجيب

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ردّ طبيب الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، الدكتور عبدالله الذيابي، على سؤال حول مدى إمكانية تفتيت “حصوات المرارة” بالحمية أو النظام الغذائي.

وأكد أنه لا توجد حمية غذائية معينة تسهم في تفتيت حصوات المرارة، مؤكدًا أن تفتيتها يكون باستخدام الأدوية أو موجات من خارج الجسم.

وذكر أن أغلب حالات المرضى ممن لديهم حصوات بالمرارة ولم تظهر عليهم أعراض ولا يحتاجون للخضوع لعمليات استئصال المرارة، أما في حال تسببت بظهور أعراض خطيرة، مثل التهاب المرارة أو انسداد القنوات المرارية، فإن ذلك يستدعي استئصالها.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل تُفتت حصوات المرارة بالحمية الغذائية؟ متخصص يجيب

أخبار محلية
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