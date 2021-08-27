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أخبار محلية > مواطن أبلغ عن فقدان جواز السفر ثم وجده.. ماذا يفعل؟ “الجوازات” تجيب
27/08/2021   11:44 م

مواطن أبلغ عن فقدان جواز السفر ثم وجده.. ماذا يفعل؟ “الجوازات” تجيب

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أجابت المديرية العامة للجوازات عن سؤال مواطن عمّا يجب فعله بعد أن قدّم بلاغا بفقدان جواز سفره قبل يومين، ثم وجده اليوم.

وذكرت “الجوازات” أنه في حال تقديم بلاغ فقدان لجواز السفر لا يمكن لمقدم البلاغ إلغاؤه، ويلزمه إتمام إجراءات فقدان جواز السفر.

مواطن أبلغ عن فقدان جواز السفر ثم وجده.. ماذا يفعل؟ “الجوازات” تجيب

أخبار محلية
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