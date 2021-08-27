بالفيديو.. “الأمن السيبراني” يوضح كيف يوفر المبرمج المستهدف بين كل 100 شخص في 2030 وظائف للآخرين

كشف المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ياسر العصيمي، اليوم الجمعة، عن الفرص الوظيفية التي يوفرها هذا القطاع خلال المستقبل القريب.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، أن الاتحاد سبق وأعلن عن السعي للوصول إلى هدف مبرمج بين كل 100 شخص بحلول عام 2030، ما يعود بالفائدة على قطاع التوظيف.
وأضاف أن هذا المبرمج سوف يصنع فرصًا وظيفية للآخرين يمكن توطينها، في حال إنشائه شركة جديدة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار تلك الشركة لتطبيقات جديدة يمكن للمملكة أن تفخر بها مثل “توكلنا” و”أبشر” و”تباعد” وغيرها في وزارتي الصحة والتجارة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المملكة تحتل الصدارة في مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية، كما أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحتل المركز الأول في سرعات الجيل الخامس عالميًا، إضافة إلى الاستحواذ على المركز الثاني في مجال الأمن السيبراني.
المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ياسر العصيمي يتحدث عن هدف الوصول لـ مبرمج بين كل 100 بحلول 2030، والفرص الوظيفية في القطاع الرقمي
مع يوسف الغنامي في استوديو الرياض@PartOfYoussef@Yaserious#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/P1Qd7SnWyJ
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) August 27, 2021