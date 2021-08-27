أقام لاعبو فريقي الهلال والباطن ممرا شرفيا قبل انطلاق المباراة بينهما للبطل الأولمبي طارق حامدي، بعد تحقيقه الميدالية الفضية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020.
وقبل بداية مباراة الهلال والباطن في الجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حرص لاعبو الفريقين على تحية وتهنئة اللاعب الأولمبي طارق حامدي.
وفاز لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه طارق حامدي، بالميدالية الفضية، بعد قرار لجنة الحكام بمنح الفوز بالميدالية الذهبية لنظيره الإيراني، في نهائي الكاراتيه (رجال وزن 75 كغم) في أولمبياد طوكيو.
وفق “أخبار 24”.