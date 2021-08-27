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اخبار رياضية > أول تعليق من مدرب الاتحاد بعد الفوز على الفيصلي
27/08/2021   11:42 م

أول تعليق من مدرب الاتحاد بعد الفوز على الفيصلي

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علق المدير الفني لفريق الاتحاد حسن خليفة على فوز فريقه على الفيصلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال خليفه بعد المباراة:” أشكر اللاعبين وابارك لهم الفوز وهم لاعبين خبرة يستطيعو إنجاح عمل أي مدرب”.

وأضاف مدرب الاتحاد، أن العمل الذهني بعد خسارة النهائي العربي أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح كان أكبر .

وبهذه النتيجة رفع نادي الاتحاد رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الثالث مؤقتًا، فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة الرابعة في المركز الثامن. وفق “أخبار 24”.

أول تعليق من مدرب الاتحاد بعد الفوز على الفيصلي

اخبار رياضية
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