أول تعليق من مدرب الاتحاد بعد الفوز على الفيصلي

علق المدير الفني لفريق الاتحاد حسن خليفة على فوز فريقه على الفيصلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال خليفه بعد المباراة:” أشكر اللاعبين وابارك لهم الفوز وهم لاعبين خبرة يستطيعو إنجاح عمل أي مدرب”.
وأضاف مدرب الاتحاد، أن العمل الذهني بعد خسارة النهائي العربي أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح كان أكبر .
وبهذه النتيجة رفع نادي الاتحاد رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الثالث مؤقتًا، فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة الرابعة في المركز الثامن. وفق “أخبار 24”.