الهلال يقرر تأجيل حفل وداع “جيوفينكو” لهذا السبب

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال قرر تأجيل حفل وداع الإيطالي جيوفينكو، بعدما أعلنت في وقت سابق أنه سيكون ليلة مواجهة الفريق أمام الباطن بالدوري.
وكتب الصويلحي عبر حسابه على موقع تويتر: “فضلت إدارة الهلال تأجيل الاحتفاء بوداع الإيطالي جيوفينكو، على أن يقام في مقر النادي قبل مغادرته الرياض لاحقاً وذلك لضيق الوقت والاحتفاء بالبطل العالمي السعودي طارق حامدي في مباراة اليوم أمام الباطن”.
وقدم جيوفينكو مستوى مميزا خلال مسيرته مع الهلال، ونجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا ولقبين لدوري المحترفين ولقب واحد لكأس الملك. وفق “أخبار 24”.