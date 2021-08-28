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أخبار محلية > “المرور” يؤكد جاهزيته لتنفيذ خطته المتزامنة مع عودة الدراسة
28/08/2021   10:31 ص

“المرور” يؤكد جاهزيته لتنفيذ خطته المتزامنة مع عودة الدراسة

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أكدت الإدارة العامة للمرور جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام، وذلك في جميع مناطق المملكة بدءًا من يوم الأحد المقبل.   

وأوضح مدير عام المرور اللواء سلمان الجميعي، أن نطاق تنفيذ الخطة يشمل الطرق الرئيسية والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات وبالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق، بما يضمن تنظيم حركة السير ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات والطلبة، والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس.  

ونوه الجميعي إلى أن الخطة المرورية مستمرة حتى نهاية العام الدراسي خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، متمنياً للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في عامهم الدراسي، وللجميع السلامة. وفق “أخبار 24”.

“المرور” يؤكد جاهزيته لتنفيذ خطته المتزامنة مع عودة الدراسة

أخبار محلية
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